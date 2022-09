Calcio, il Benevento esonera Caserta: pronto Fabio Cannavaro

Ora è ufficiale: il Benevento Calcio in una nota di poche righe pubblicata sui propri canali ufficiali comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il signor Fabio Caserta. La società – si legge – rivolge al tecnico, unitamente ai suoi collaboratori Accursi, Chinnici, D’Inverno e Viola, il ringraziamento per l’opera professionale svolta a Benevento insieme all’auspicio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera. A breve è atteso l’annuncio del nuovo tecnico dei giallorossi: in pole position l’ex campione del mondo Fabio Cannavaro per il quale si tratterebbe della prima panchina da allenatore in Italia dopo l’esperienza maturata in Cina.