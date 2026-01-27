Calcio, il figlio di Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina

Roma, 27 gen. (askanews) – La Fiorentina ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della società ha nominato Giuseppe Commisso – figlio di Rocco, morto lo scorso 16 gennaio – nuovo presidente del club viola. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. Giuseppe Commisso assume la carica di presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del club.

“È per me un grande onore assumere la presidenza della Fiorentina”, ha dichiarato Giuseppe Commisso. “Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e a Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro delcClub. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi”.