Calcio, il Manchester United esonera Erik Ten Hag

Roma, 28 ott. (askanews) – Finisce l’avventura di Erik Ten Hag sulla panchina del Manchester United. Fatale l’ultima sconfitta in campionato subita contro il West Ham. La squadra è affidata a interim a Ruud Van Nisterlooy. Lunga ancora la lista degli allenatori svincolati, che vede ancora tanti big in cerca di una panchina. Da Allegri a Zidane, da Klopp a Terzic: ecco i migliori allenatori disponibili. Quella subita dallo United è la quarta sconfitta nelle prime nove giornate di campionato inglese. Il Manchester è quattordicesimo in Premier League e ha segnato finora solamente otto gol; in Europa League, la seconda competizione europea per club, ha ottenuto invece finora tre pareggi in tre partite. Già da diverso tempo si discuteva di un possibile esonero.