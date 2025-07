Calcio, il Milan batte 4-2 il Liverpool in amichevole

Roma, 26 lug. (askanews) – Dopo la sconfitta contro l’Arsenal sorride il Milan di Massimiliano Allegri che batte il liverpool 4-2 nell’amichevole disputata per l’Hong Kong Football Festival. Sblocca la partita nel primo tempo Leao che dedica il gol all’amico e compagno di Nazionale Diogo Jota recentemente scomparso. Pareggia Szoboszlai con un gran gol a giro che si infila all’incrocio imperdibile per Maignan. Nella ripresa, i rossoneri riescono passano 2-1 con un altro contropiede: Okafor lancia Leao, il portoghese trova Loftus Cheek. Al quarto d’ora di gioco Saelemaekers la mette al centro per Okafor che non sbaglia: 3-1. Nel recupero gol di testa di Gakpo per il 3-2. All’ultimo secondo il Liverpool sfrutta l’errore difensivo dei Reds e Okafor firma il poker e la doppietta personale. Finisce 4-2 e il Milan si aggiudica la seconda amichevole della tournée estiva dopo la sconfitta contro l’Arsenal.