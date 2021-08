(Adnkronos) – Al 24′ i rossoneri calano il tris con Giroud. Contropiede fulminante dei rossoneri orchestrato da Diaz, palla in area per il francese che di piattone la piazza all’angolino con il sinistro. Primo gol ufficiale in rossonero per l’ex Chelsea. Prima della fine della prima frazione arriva anche il secondo grazie a un calcio di rigore concesso per un tocco di mano in area di Strootman. Dagli 11 metri Giroud batte Radunovic e fa 4-1.