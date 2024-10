Roma, 21 ott. (askanews) – Prima vittoria in campionato per il Monza di Alessandro Nesta, che espugna il Bentegodi di Verona con un netto 3-0. I biancorossi partono forte e al 9′ sbloccano il risultato con un gran gol di Mota. Al 74′ della ripresa, nel miglior momento dei padroni di casa, arriva la doppietta dell’attaccante portoghese. Cinque minuti più tardi, al 79′, Bianco firma il primo gol in Serie A. Monza che esce dalla zona retrocessione e sale a 7 punti, il Verona resta fermo a 9