Calcio: il Napoli cade in casa, l’Atalanta vince 3-0

L’Atalanta sconfigge 3-0 il Napoli nel ‘lunch match’ dell’undicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Per gli orobici a segno Lookman con una doppietta al 10′ e al 31′ e Retegui al 92′. Gli azzurri restano al comando della classifica con 25, 3 in più proprio dei nerazzurri bergamaschi e 4 in più di Inter e Juventus.

La ‘Dea’ sblocca il match dopo soli 10 minuti. De Roon rimette dentro un pallone dopo una respinta corta della difesa, il contrasto aereo tra De Ketelaere e Di Lorenzo diventa una sponda per il mancino al volo di Lookman che trafigge il portiere. Immediata la reazione dei padroni di casa all’11’ con McTominay che controlla e calcia dall’interno della lunetta, ma il palo gli nega il gol. Alla mezz’ora arriva il raddoppio degli ospiti con un’azione di pregevole fattura, con De Ketelaere che conduce palla e cambia gioco per Lookman che rientra e dalla distanza fa partire un destro violento all’angolino che gli vale la doppietta personale. Nel recupero della ripresa c’è gloria anche per il capocannoniere Retegui entrato a gara in corso che trova l’undicesimo gol in campionato. Samardzic accarezza il pallone e allarga a destra per Bellanova che crossa e trova il tiro al volo, col piatto, dell’italo-argentino che manda nell’angolo e fa 3-0 infliggendo il secondo ko per il NAPOLI, dopo quello subito a Verona alla prima giornata di Serie A, sempre per 3-0.