Calcio, il Napoli dà il benvenuto ad Antonio Conte sui social: contratto fino al 30 giugno 2027

“Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi. Benvenuto Mister Conte!”. Così il Napoli annuncia attraverso i social il nuovo allenatore. La notizia era nell’aria da settimane, ieri sera una cena a Roma ha suggellato il patto tra l’ex ct della Nazionale e il patron Aurelio De Laurentiis.

“SSC Napoli dà il benvenuto ad Antonio Conte che assume l’incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027”, si legge sul sito della società.

“Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli”, ha affermato il presidente Aurelio De Laurentiis.

“Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale”, ha dichiarato Antonio Conte.

L’allenatore ha firmato un contratto fino al 2027 su una cifra di ingaggio, trapela, di circa 6,5 milioni a stagione più bonus sui risultati. Conte ha deciso di tornare in panchina dopo un anno di riposo vissuto dopo la seconda stagione al Tottenham chiusa nel 2023. Lo staff del tecnico sarà nei prossimi giorni a Napoli per visitare il centro tecnico del Napoli a Castel Volturno e valutare ciò che gli serve per la stagione in cui giocherà solo il campionato e la Coppa Italia e avrà il tempo per ricostruire la squadra che comincia a lavorare nel ritiro di Dimaro, in Trentino, dall’11 luglio, radunandosi nei giorni precedenti a Castel Volturno. Conte è ora al lavoro con il ds azzurro Giovanni Manna sul mercato che partirà davvero dopo l’addio al Napoli di Victor Osimhen che ha una clausola da 130 milioni che porterà i soldi al club per nuovi giocatori a partire dalla punta centrale. Al suo fianco l’allenatore porta a Napoli anche Gabriele Oriali, con cui ha avuto collaborazione negli anni scorsi e che sarà dirigente di collegamento tra la squadra e il club.