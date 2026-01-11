Calcio, il Parma ribalta il Lecce e vince 2-1 in trasferta

Roma, 11 gen. (askanews) – Il Parma ribalta il Lecce al Via del mare e conquista tre punti importanti in chiave salvezza. Finisce 2-1 per gli emiliani che condannano i pugliesi secondo ko consecutivo. Lecce in vantaggio dopo 50″ grazie a Stulic. La gara cambia al 12′ della ripresa: Banda si fa espellere per un brutto fallo su Delprato In vantaggio di un uomo, prima gli ospiti pareggiano su autogol di Thiago Gabriel poi realizzano il gol vittoria con Pellegrino di testa su angolo di Bernabé. Nel recupero rosso anche a Gaspar per fallo di reazione.