Calcio, il selfie di Conte da Campione d’Italia

Roma, 24 mag. (askanews) – Dopo una notte di festeggiamenti, Antonio Conte continua a farlo anche sui social. Sul suo profilo di Instagram, infatti, è arrivato il primo selfie da neo campione d’Italia. L’allenatore del Napoli non ha scelto un luogo casuale. Si è fotografato davanti a un muro in cui c’è la scritta: “Ti ho sognato tutte le notti, 04/05/23”. Il riferimento è la data della vittoria del precedente scudetto, quello con Spalletti in panchina. Conte aggiorna quella data e accanto alla sua foto scrive: “23/05/25”.