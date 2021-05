Calcio: il Torino batte 1-0 il Parma con un gol di Vojvoda e lo condanna alla Serie B (2)

(Adnkronos) – I padroni di casa in avvio di ripresa partono con il piede premuto sull’acceleratore e al 9′ costruiscono una doppia occasione. Prima un colpo di testa di Sanabria viene respinto da Sepe che poi riesce a chiudere sul successivo tentativo di tap-in di Belotti. Al quarto d’ora incursione del ‘Gallo’ che entra in area dal lato corto prova il tiro che Sepe para con sicurezza. I tempi sono maturi per il gol che arriva al 18′: Ansaldi lascia sul posto Laurini e va sul fondo, crossa teso e basso, la palla filtra fino al palo opposto dove Vojvoda di piatto destro appoggia nella porta vuota firmando il suo primo gol in Serie A.