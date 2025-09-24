Calcio, il Venezia passa agli ottavi e trova l’Inter

Roma, 24 set. (askanews) – Il derby veneto di Coppa Italia tra Hellas Verona e Venezia viene caratterizzato da pioggia e grandine sorride ai lagunari. La partita, a causa del maltempo, viene addirittura fermata per 17 minuti all’inizio del secondo tempo. La risoluzione del giallo, anche qui, arriva ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Ebosse nella seconda rotazione: il Venezia vola agli ottavi contro l’Inter di Chivu. Verona-Venezia 4-5 d.c.r. (0-0 d.t.r.). Il turno di coppa Italia sarà completato da Como-Sassuolo, mercoledì 24 settembre 21.00 Genoa-Empoli, giovedì 25 settembre 18.30, Torino-Pisa, giovedì 25 settembre 21.00.

Dopo le prime sfide dei sedicesimi, questi sono gli ottavi di finale già certi. Parte sinistra: Juventus-Udinese Lazio-Milan Bologna-Parma

Parte destra: Napoli-Cagliari Inter-Venezia

Questi gli ottavi ancora da definire

Parte sinistra: Atalanta-Genoa/Empoli Parte destra: Roma-Torino/Pisa Fiorentina-Como/Sassuolo