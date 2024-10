Calcio, il Venezia ribalta l’Udinese, da 0-2 a 3-2

Roma, 30 ott. (askanews) – Con un doppio Pohjanpalo su rigore, e una rete di Nicolussi Caviglia, il Venezia ribalta l’Udinese. Al Penzo finisce 3-2 per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo parte meglio l’Udinese che si porta avanti 2-0 grazie a Lovric e a Bravo. La reazione del Venezia arriva con il primo rigore realizzato da Pohjanpalo al 41′. Nella ripresa l’Udinese resta in 10 per il doppio giallo di Touré. Ne approfitta Nicolussi Caviglia che segna il 2-2, prima del gol decisivo realizzato ancora su rigore da parte Pohjanpalo