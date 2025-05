Calcio, in 20.000 nella marcia di Superga, contestazione a Cairo

Roma, 4 mag. (askanews) – Oltre 20mila tifosi del Torino hanno invaso stamani le strade del capoluogo piemontese per la tradizionale marcia verso Superga, trasformando l’omaggio al Grande Torino nel 76° anniversario della tragedia in un’imponente manifestazione di orgoglio granata e di forte contestazione contro il presidente Urbano Cairo.

La marcia, partita alle 9 da piazza Solferino, ha assunto fin dalle prime battute un chiaro tono di protesta. Cori, striscioni e slogan hanno espresso la ferma opposizione alla gestione dell’editore, proprietario del club dal 2005, con l’invito esplicito a “passare il testimone”. Per evitare tensioni, Cairo ha scelto di salire a Superga in mattinata, in forma privata, senza partecipare alla cerimonia ufficiale prevista nel pomeriggio con squadra e tifosi. Una storia Instagram del figlio Federico lo mostra in raccoglimento davanti alla lapide che ricorda gli Invincibili.