Calcio, In 4 milioni su Raiuno per Italia-Inghilterra femminile

Roma, 23 lug. (askanews) – Battute sul campo, vittoriose in tv. Alla pari con Chelsea-Psg, finale del Mondiale per club. Le lacrime amare delle azzurre, sconfitte al tramonto dei supplementari nella semifinale europea con le inglesi, campionesse uscenti, hanno bucato gli schermi. Più di quattro milioni di telespettatori in media – 4.077.000 per la precisione con il 27,4 per cento di share -, infatti, hanno assistito alla sfida tra l’Italia di Andrea Soncin e le leonesse: la partita ha dominato gli ascolti della prima serata.