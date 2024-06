Calcio in lutto, morto a 26 anni il portiere del Millwall Matija Sarkic

Roma, 15 giu. (askanews) – Il mondo del calcio è in lutto. E’ morto all’età di 26 anni Matija Sarkic, portiere del Millwall e della nazionale montenegrina. “Siamo completamente devastati. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. La società per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia di Matija”, ha scritto il club inglese dando il triste annuncio sui suoi social. Al momento, dunque, non si conoscono le cause del decesso. Soltanto 10 giorni fa, lo scorso 5 giugno, Sarkic era sceso in campo con il Montenegro in un’amichevole persa 1-0 contro il Belgio, l’ultima partita della vita del giocatore nato a Grimsby, nell’Est dell’Inghilterra. In questa stagione aveva giocato 32 partite in Championship col Millwall, club in cui era arrivato la scorsa estate dal Wolverhampton.