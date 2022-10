Calcio, inchiesta sulle plusvalenze: indagati Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene

Si sono concluse le indagini preliminari sull’inchiesta Plusvalenze relativa alla Juventus e portata avanti dalla Procura di Torino. I membri del Cda della squadra di calcio hanno ricevuto la notifica da parte della Procura. Tra gli indagati ci sono anche il presidente Andrea Agnelli e i dirigenti del Club Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. Le ipotesi di reato sul tavolo sono quelle del falso in bilancio e false comunicazioni al mercato. In particolare la Juventus avrebbe sopravvalutato alcuni calciatori all’interno degli scambi di mercato per ritoccare i conti in rosso e avere ripercussioni meno forti in Borsa.