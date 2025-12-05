Calcio, Infantino: “Il Mondiale più grande mai visto”

Roma, 5 dic. (askanews) – “Benvenuti in tutte le lingue del mondo e ovviamente in quella del calcio, che è la lingua della passione e dell’amore”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in occasione del sorteggio della Coppa del mondo in corso a Washington. “Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d’America – continua – Donald Trump, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall’umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l’unico campione del mondo. Sarà un’estate bellissima e un evento unico, stellare con miliardi di spettatori da tutto il mondo. Sarà come 104 Super Bowl in un mese: questa è la scala che abbiamo organizzato”