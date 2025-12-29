Calcio, Infantino, in futuro il fuorigioco a figura intera

Roma, 29 dic. (askanews) – Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha riacceso il dibattito sulla regola del fuorigioco, proponendo che in futuro un attaccante venga considerato in fuorigioco solo quando l’intero corpo è oltre l’ultimo difensore, e non più semplicemente in linea con una parte del corpo che può toccare il pallone (ad eccezione di mani e braccia). Nel corso del World Sport Summit di Dubai, Infantino ha spiegato che l’obiettivo è quello di rendere il gioco più offensivo e spettacolare, riducendo le interruzioni e sfruttando al meglio tecnologie avanzate come il VAR per migliorare le decisioni arbitrali. L’idea di modificare la regola non è nuova: nel mondo del calcio si parla da anni di un possibile adeguamento che favorisca maggiormente gli attaccanti, riprendendo proposte già avanzate in passato da figure come Arsène Wenger, secondo cui non dovrebbe essere fuorigioco se anche solo una parte del corpo dell’attaccante resta in linea col difensore. Forbes

La proposta apre un capitolo importante nella discussione sull’evoluzione del gioco, ma resta da vedere se e quando l’organo che decide le regole, l’International Football Association Board (IFAB), darà il via libera a una modifica così significativa.