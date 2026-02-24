Calcio, insulti e minacce, Di Gregorio chiude account social

Roma, 24 feb. (askanews) – Momento complicato per Michele Di Gregorio, che sta vivendo la fase più delicata da quando, nell’estate 2024, è approdato alla Juventus. Le ultime uscite contro Como e Inter non sono state all’altezza delle aspettative: due errori hanno favorito il vantaggio degli avversari, alimentando critiche e malumori attorno al portiere bianconero.

Fin qui il campo. Poi, però, la situazione è degenerata. Dopo la sconfitta con i lariani, l’ex Monza ha deciso di chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram, travolto da una valanga di insulti. Non solo attacchi personali, ma anche minacce rivolte ai familiari, un’escalation che ha superato il confine della contestazione sportiva.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, già prima del fischio d’inizio contro il Como, durante il riscaldamento, alcuni tifosi lo avrebbero insultato pesantemente, con epiteti offensivi e riferimenti al suo passato nelle giovanili nerazzurre.