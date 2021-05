Calcio: Inter esulta, ‘i campioni dell’Italia siamo noi’

Milano, 2 mag. (Adnkronos) – “Siamo noi, sì, siamo noi. Campioni d’Italia. Lo possiamo finalmente urlare, dopo che lo abbiamo sognato, dopo che lo abbiamo tenuto nascosto in fondo al nostro cuore, custodendolo come un sogno prezioso che non volevamo si sciupasse. Lo indossiamo, questo Scudetto. Bello, perentorio, meritato. Agognato e sospirato. Siamo noi, siamo Campioni d’Italia. Non ci stanchiamo di gridarlo, di ripetercelo. Siamo noi”. Così l’Inter sui social e sul proprio sito esulta per la conquista dello scudetto dopo il pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo.