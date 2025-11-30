Calcio, Inter, prova di forza a Pisa 2-0 e a -1 dalla vetta

Roma, 30 nov. (askanews) – L’Inter riparte. Dopo le cadute nel derby e in Champions contro l’Atletico, la squadra di Chivu ritrova ritmo e risultati battendo 2-0 il Pisa alla Cetilar Arena nella 13 giornata di Serie A e salendo così a quota 27 punti. Una vittoria costruita con pazienza e poi decisa nella ripresa da una doppietta di Lautaro Martínez, ancora una volta leader e trascinatore.

La partita si apre con intensità alta ma poche vere occasioni: i nerazzurri provano a farsi vedere con un paio di tentativi del “Toro”, mentre dall’altra parte Piccinini spreca una buona opportunità su assist di Touré. Il primo tempo resta bloccato, con il centrocampo intasato e gli attacchi imbrigliati dalla fisicità della squadra di Gilardino, schierata con una formazione da battaglia guidata da Nzola e Meister.

Nella ripresa il tema non cambia subito: Acerbi è decisivo su Meister, Sommer vede sfilare un sinistro di Nzola vicino al palo, mentre Barella e Zielinski provano a incidere senza fortuna. L’equilibrio resiste fino al 67′, quando Chivu pesca dalla panchina l’arma giusta: Esposito entra e dopo pochi minuti serve a Lautaro l’assist perfetto per l’1-0, un sinistro secco sul primo palo che sorprende Scuffet.

Il gol scioglie l’Inter, che prende fiducia, alza il baricentro e chiude la partita all’83’ con il secondo acuto del suo capitano: Barella scappa sulla destra e mette un pallone preciso per il tap-in vincente del numero 10.