Calcio, Inter-Roma 0-1: Soulé sbanca San Siro

Roma, 27 apr. (askanews) – Dopo il ko con il Bologna e quello con il Milan in Coppa Italia, l’Inter perde (1-0) anche con la Roma a San Siro. I giallorossi giocano una gara attentissima difensivamente e sfruttano una chance con Soulé al 22′ abile ad avventarsi su una palla vagante in area e a battere Sommer. Nella ripresa, l’Inter attacca e la Roma spreca più volte in contropiede. Vincono i giallorossi che agganciano il Bologna a 60 punti e “regalano” al Napoli, in campo stasera contro il Torino la chanche per conquistare la vetta solitaria della classifica. Inter in ansia anche per Pavard. Il francese ha messo male la caviglia sinistra. Prima ha tentato di rimanere in campo ma dopo due interventi medici è stato costretto a uscire, al suo posto Bisseck. Nelle prossime ore gli esami clinici per stabilire l’entità dell’infortunio e capire se Pavard potrà essere a disposizione nella delicata sfida in semifinale contro il Barcellona.