Calcio, Inzaghi: “Champions? Vincere coronamento di un lavoro”

Roma, 21 mag. (askanews) – “È stata una lunga cavalcata per arrivare alla finale, abbiamo fatto passo dopo passo”. A dieci giorni dall’ultimo atto a Monaco di Baviera tra Inter e Psg, l’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni dell’Uefa del percorso affrontato: “A tutti è rimasta impressa l’ultima doppia sfida col Barcellona, però se penso anche ai quarti di finale contro il Bayern Monaco è stato difficilissimo batterli – ha spiegato -, perché è una grandissima squadra, organizzata, fisica. Il quarto di finale è stata come la semifinale, sono state quattro partite di intensità incredibile”. E sull’età media alta della squadra ha aggiunto: “Non penso sia un problema, anzi ti aiuta tantissimo in determinati momenti di tante partite importanti. Ho un gruppo di grandi calciatori, ma soprattutto di grandi uomini. La vittoria sarebbe il coronamento di un grandissimo lavoro partito quattro anni fa. Sarà una finale importantissima, vogliamo regalare questa grande gioia ai nostri tifosi e ci proveremo con tutte le nostre forze”. L’allenatore è poi tornato sull’ultima finale di Champions persa due anni fa: “Col City meritavamo i tempi supplementari, ma quella prestazione ci ha dato consapevolezza delle nostre capacità”.

Al sito dell’Uefa ha parlato anche il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez: “Sicuramente sarà un’emozione incredibile perché ho già vissuto la finale di Istanbul e anche quella del Mondiale in Qatar – ha detto -. Sono momenti unici che ti restano per tutta la vita, penso che vivere un’altra finale di questo livello in una competizione del genere sarà qualcosa di incredibile. È un sogno che è a un passo. Non voglio nemmeno pensare al fatto se riusciremo a vincere o no, voglio raggiungere quest’obiettivo che tutti vogliamo e che all’Inter manca da tantissimi anni. Voglio godermi il momento, voglio godermi questa finale, questa partita. Poi ovviamente, se riuscissimo a vincerla, sarebbe un sogno che si realizzerebbe”. Sul valore del Psg si è espresso, invece, Davide Frattesi: “I loro punti di forza ti direi tutta la squadra perché hanno giocatori top a livello internazionale, non hanno bisogno di presentazioni – ha affermato all’Uefa -. Io credo che più che concentrarsi sulle loro qualità o sui loro punti deboli dovremmo concentrarci su di noi, perché credo che abbiamo dimostrato che quando siamo in partita poi, non è detto che vinciamo ma ce la possiamo giocare con tutti”.