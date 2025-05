Calcio, Inzaghi: “Ci vuole la vera Inter. Lautaro? Valuteremo”

Roma, 5 mag. (askanews) – “Quello di mio fratello col Pisa è stato un capolavoro e se arrivasse anche la qualificazione in finale di Champions sarebbe una settimana bellissima”. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi punta in alto dopo la promozione in A del fratello maggiore Pippo con il Pisa e alla vigilia del ritorno di semifinale di Champions con il Barcellona (andata 3-3): “Dovremo fare una partita di squadra perché il Barcellona ha enorme qualità, cercheremo di essere lucidi e di essere la vera Inter. Yamal? Abbiamo analizzato, ma l’ideale sarebbe fargli arrivare pochi riferimenti. Ha qualità grandissime, lui e non solo”. Restano i dubbi su Lautaro e Pavard: “Ci saranno delle valutazioni da fare – continua Inzagi – Il Toro oggi farà qualcosa in gruppo, Pavard meglio già da ieri. E poi valuteremo quale sarà la decisione migliore. Arrivare in finale sarebbe importantissimo. San Siro sarà un valore aggiunto, i tifosi ci aiutano sempre. La soddisfazione di essere qui è enorme, c’è sempre un grandissimo lavoro di parte di tutti. E abbiamo tantissima fiducia”. In conferenza stampa anche Bastoni: “Penso sarà una partita abbastanza simile rispetto all’andata, aperta e divertente – ha confidato Bastoni -. Serve migliorare tante cose, proveremo a prenderne le misure. Yamal? Il più forte mai affrontato. Mi ha impressionato il livello che ha raggiunto. Ho giocato contro tantissimi campioni ma per età e capacità è il migliore. Per limitarlo andrà raddoppiato o triplicato ma senza esagerare perché il Barça non è solo Yamal. Bisogna lavorare di squadra”. Sulle possibilità di passaggio del turno: “Domani sarà “win or go home”, direi un 50-50. C’è grande orgoglio in spogliatoio, con la speranza di andare oltre. C’è anche tensione, ma vedo più gioia di giocare una partita così importante. Non so se sarà la mia ultima semifinale di Champions in carriera quindi cerco di godermela. Lautaro? È importante, leader tecnico e morale. Ma se non ci sarà lui ci sarà un altro…”.