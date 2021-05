Calcio: Inzaghi, ‘vogliamo arrivare in Champions, rinnovo a fine stagione’

Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Oggi i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto 80′ di grande calcio. Abbiamo segnato quattro gol, ma potevamo farne anche altri. E poi è arrivata l’undicesima vittoria di fila in casa, è un altro record. E io sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi calciatori. Vogliamo arrivare tra le prime quattro: sarà difficile, ma noi ci proveremo”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il successo per 4-3 sul Genoa che tiene i biancocelesti in corsa per un posto in Champions League.