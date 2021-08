Calcio: Israele trasmetterà il campionato di Serie B

Roma, 19 ago. – (Adnkronos) – Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media all’estero del Campionato di Serie B in tutto il mondo, annuncia un nuovo accordo con The Sport Channel, network di intrattenimento in rapida crescita, che garantirà l’esposizione all’estero del Campionato Italiano B in Israele. Helbiz Media ha assegnato a The Sport Channel i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere le migliori partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. The Sport Channel con i suoi sei canali, “5 Sport”, “5 Plus”, “5 Live”, “5 Gold”, “5 Stars”, “5 Sport 4K” e “5 Live HD” gode in Israele di una posizione unica dal punto di vista della quantità e della qualità delle trasmissioni.