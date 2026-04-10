Calcio, Italia: Baldini ct ad interim per due amichevoli

Roma, 10 apr. (askanews) – Silvio Baldini sarà il commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana per le prossime due amichevoli di giugno. La decisione è stata ufficializzata dalla Figc dopo l’eliminazione dal Mondiale contro la Bosnia e l’addio di Gennaro Gattuso, in attesa della nomina del nuovo ct.

Attuale guida dell’Under 21 azzurra, Baldini siederà in panchina nelle sfide in trasferta contro il Lussemburgo, in programma mercoledì 3 giugno alle 20.45, e contro la Grecia, domenica 8 giugno alle 20.45 sull’isola di Creta. Il tecnico toscano sarà affiancato dal suo staff degli Azzurrini.

Baldini, alla guida dell’Under 21 dallo scorso luglio, appena un anno fa aveva conquistato i playoff di Serie C sulla panchina del Pescara.