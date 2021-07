Calcio, Italia campione d’Europa e a Napoli esplode la festa

L’Italia è campione d’Europa, battendo 4-3 l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. Decisive le parate di Donnarumma nella lotteria dei calci degli undici metri. I tempi regolamentari e i due tempi supplementari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 per via dei gol di Shaw al secondo minuto e di Bonucci alla meta’ della ripresa. Dopo l’ultima parata su Saka è scoppiata la festa in tutta Italia e anche in Campania.

Migliaia di napoletani hanno invaso Piazza Trieste e Trento, luogo tradizionale delle feste calcistiche a Napoli per celebrare la vittoria degli Europei da parte dell’Italia. I tifosi con bandiere e parrucche tricolori ballano in una piazza in cui girano centinaia di scooter festeggianti. Unica variazione rispetto alle feste tradizionali, la fontana del carciofo che di solito viene invasa dai tifosi ma questa volta è stata transennata dalla questura e sorvegliata dai poliziotti in tenuta antisommossa che hanno evitato quella parte dei festeggiamenti. I napoletani però celebrano la vittoria in tutta la piazza e anche al Plebiscito e a via Chiaia, oltre che in tutte le strade del centro con caroselli di scooter e di auto con bandiere.

Fuochi d’artificio, botti, caroselli d’auto in tutta la provincia per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei. Le ‘batterie’ vengono fatte esplodere in diversi quartieri della citta’ ed anche sul lungomare. In giro auto con le bandiere dell’Italia fuori dai finestrini. Sembra, commenta qualcuno, la notte di Capodanno.