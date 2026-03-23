Calcio, Italia, Chiesa out: convocato Cambiaghi

Roma, 23 mar. (askanews) – L’Italia è in ritiro a Coverciano in vista della semifinale dei playoff per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord. Tegola per il ct Gennaro Gattuso, che perde Federico Chiesa: l’esterno ha lasciato il ritiro e non sarà disponibile per le prossime due gare. Al suo posto convocato Nicolò Cambiaghi.

Resta da valutare soprattutto la situazione di Alessandro Bastoni, vero dubbio della vigilia dopo l’infortunio alla tibia: il difensore è già a Coverciano e sta seguendo le terapie, ma in caso di forfait è pronto Federico Gatti. Monitorati anche Gianluca Mancini, alle prese con un lieve problema al polpaccio, Gianluca Scamacca, fermo per una lesione all’adduttore destro ma comunque presente in ritiro, e Sandro Tonali.

La squadra appare in gran parte definita, con qualche dubbio sulla fascia destra tra Raoul Bellanova (Palestra) e Matteo Politano, mentre in attacco Francesco Pio Esposito prova a insidiare Moise Kean e Mateo Retegui.

Nel pomeriggio il programma prevede la conferenza stampa del ct alle 14 e il primo allenamento alle 17. La semifinale è in calendario giovedì 26 marzo alle 20.45 a Bergamo; eventuale finale martedì 31 marzo, in trasferta, contro la vincente di Galles-Bosnia.