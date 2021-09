Calcio: Italia eguaglia record imbattibilità ma con la Bulgaria è solo 1-1 (2)

(Adnkronos) – Al 39′ arriva il pari. Despodov va via sulla sinistra a Florenzi e centra d’esterno destro in mezzo per Iliev, neo acquisto dell’Ascoli, che anticipa Acerbi e batte Donnarumma con un sinistro rasoterra da pochi passi. L’ultima occasione del primo tempo è azzurra. Lancio in profondità di Bonucci e grande aggancio di Insigne che poi – in area leggermente defilato sulla sinistra – prova a battere il portiere col mancino: il portiere bulgaro è ancora pronto.