Calcio, Italia Under 17 campione d’Europa, 3-0 al Portogallo

Roma, 5 giu. (askanews) – A Cipro parte la festa della Nazionale Under 17 del Ct Favo che batte per 3-0 il Portogallo e di laurea campione d’Europa. Oltre alla rete di Coletta, decisivo il 16enne Camarda autore di una doppietta. Parte forte l’Italia che la sblocca dopo solo 7 minuti grazie a Coletta: cross da sinistra di Cama sul secondo palo per l’inserimento e lo stacco, ovviamente vincente, del numero 7 azzurro. Passano circa 10 minuti dal vantaggio e Camarda si inventa la rete del raddoppio: il 16enne riceve palla in profondità sulla fascia sinistra, punta da Silva, entra in area accentrandosi e di destro batte Ferreira. Dopo la doccia fredda dei primi 15 minuti prova a reagire la squadra di Ct Santos con Quenda ma Pessina si fa trovare pronto bloccando il pallone e mantenendo la porta inviolata. Nella ripresa è ancora l’Italia a farla da padrone: imbucata di Mosconi per Camarda che, ancora una volta, si dimostra impeccabile. Controllo di destro in area, gol del 3-0 e l’inizio della festa degli azzurri.

Questo il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani”.