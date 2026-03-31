Calcio, Italia Under 19 pareggia con la Turchia e vola all’Europeo

Roma, 31 mar. (askanews) – L’Italia Under 19 pareggia 1-1 con la Turchia e conquista la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria. A Catanzaro, agli Azzurrini guidati da m basta un punto per chiudere al primo posto il girone, davanti agli stessi turchi grazie alla migliore differenza reti.
La competizione si disputerà in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Un traguardo importante per la selezione italiana, che si riscatta dopo la mancata qualificazione dello scorso anno e conferma il proprio percorso di crescita, dopo il titolo conquistato nel 2023 e la semifinale raggiunta nel 2024.
A sbloccare il match è Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund, al debutto con l’Under 19: l’attaccante firma un gol di grande qualità nel primo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio della Turchia con Soylu, a segno su calcio di punizione.
Il risultato finale premia comunque l’Italia, che centra l’obiettivo qualificazione e si presenterà in Galles tra le protagoniste del torneo.