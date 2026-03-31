Calcio, Italia Under 21 cala il poker: 4-0 alla Svezia

Roma, 31 mar. (askanews) – Vittoria netta e senza appello per l’Italia Under 21, che supera la Svezia 4-0 in trasferta e consolida il secondo posto nel girone di qualificazione agli Europei. La squadra guidata da Silvio Baldini domina la gara con autorità, costruendo il successo già nel primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa.

Protagonista assoluto Koleosho, autore di una doppietta: prima trasforma con freddezza il rigore del vantaggio, poi approfitta di un errore della difesa svedese per firmare il raddoppio. L’Italia controlla il match senza soffrire, con la Svezia incapace di creare veri pericoli dalle parti di Palmisani.

Nella ripresa gli azzurrini dilagano: Koleosho ispira anche l’azione del terzo gol, finalizzata da Ndour sottoporta. Il poker arriva sugli sviluppi di calcio d’angolo con Lipani, tra i migliori in campo per qualità e visione di gioco.

Secondo tempo praticamente perfetto per l’Italia, che gestisce ritmo e possesso senza concedere nulla agli avversari. Nel finale spazio alle rotazioni, con Baldini che dà minuti a tutta la rosa mantenendo comunque il controllo della gara.

Con questo successo gli azzurrini mettono al sicuro il secondo posto nel girone e compiono un passo decisivo verso la qualificazione europea, confermando crescita e solidità nel momento chiave della stagione.