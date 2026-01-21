Calcio, Italiano: “L’Europa League per rilanciarci”

Roma, 21 gen. (askanews) – “In questa competizione arriviamo da belle vittorie e prestazioni, la squadra deve però ritrovare fiducia, certezze ed entusiasmo”. Così a Sky Vincenzo Italiano alla vigilia del match di Europa League contro il Celtic al Dall’Ara. “Sono convinto – continua – supereremo insieme questo periodo. Teniamo tantissimo all’Europa League: possiamo puntare anche ai primi otto posti che sono ancora alla nostra portata”. Sui singoli: “Freuler riposerà, torna Skorupski e Dominguez potrebbe partire dall’inizio”. Non ci sarà invece Castro: “Ha la febbre, gioca Dallinga che ha fatto bene in Europa”