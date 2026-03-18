Calcio: Italiano “Roma più forte ma sfida aperta”

Roma, 18 mar. (askanews) – “Gasperini dice che la Roma non è favorita? Credo che loro abbiano un valore superiore al nostro, lo dimostra il tasso tecnico che hanno: però in una gara del genere, nella quale l’1-1 non dà vantaggio a nessuno, ce la si gioca. La giocheremo entrambi a viso aperto”. Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma.

“È una gara che ti permette di poter vivere bene una competizione che ci piace, che può darci qualcosa in più per il finale di stagione. Dovremo mettere qualità e ritmo, intensità a livello esagerato”, ha aggiunto.

Sull’ambiente dell’Olimpico: “Quando si incontra la Roma, qui in casa loro, ha tutto un sapore diverso per quello che prepara la tifoseria, l’inno, l’ambiente, ma siamo tutti vaccinati e non ci faremo intimorire”.

Il Bologna si prepara a un ampio turnover: “Il nostro obiettivo era essere ancora in gara a marzo-aprile e ci siamo. Dobbiamo essere realisti: loro partono leggermente avanti, ma abbiamo qualità, gamba e fisicità per giocarcela”.

Sull’andata: “Abbiamo visto una partita bella, come succede sempre con Gasperini, gare tirate e intense. Dovremo essere bravi a non subire la loro qualità”. Il tecnico rossoblù conferma equilibrio nelle percentuali: “Quel 51% a loro e 49% a noi lo ribadisco”.