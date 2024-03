Calcio, Juve-Genoa 0-0, espulso Vlahovic

Roma, 17 mar. (askanews) – Prosegue il momento no della Juventus, che con lo 0-0 con il Genoa firma il secondo pareggio consecutivo con una sola vittoria nelle ultime 8 giornate. Allo Stadium la Juve non va oltre lo 0-0 con il Genoa, creando pochissimo nel primo tempo e risvegliandosi nella ripresa: Iling prende un palo, Kean lo imita al 90′. Nel recupero espulso Vlahovic per proteste. Delude Chiesa, sostituito al 58′ e uscito contrariato. Sfuma il sorpasso in classifica al Milan, che ora può allungare rafforzando il suo secondo posto