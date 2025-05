Calcio, Juve in Champions all’ultimo respiro. La classifica

Roma, 26 mag. (askanews) – La soffertissima vittoria al Penzo (3-2 con un rigore di Locatelli al 73′) vale il quarto posto per la Juventus. Venezia penultimo e retrocesso in B al pari dell’Empoli battuto in casa dal Verona. Il Lecce vince a Roma ed estromette la Lazio dalle coppe europee. La Roma passa agevolmente a Torino ed è in Europa League. La Fiorentina è in Champions League. Questi i risultati della 38esima e ultima giornata di serie A

Napoli-Cagliari 2-0, Como-Inter 0-2, Bologna-Genoa 1-3, Milan-Monza 2-0. Domenica 25 maggio ore 20.45 Venezia-Juventus, Lazio-Lecce, Empoli-Verona, Torino-Roma, Atalanta-Parma, Udinese-Fiorentina

Classifica: Napoli 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 70, Roma 69, Fiorentina, Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino, Udinese 44, Genoa 43, Verona 37, Cagliari, Parma 36, Lecce 34, Parma, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.