Calcio, Juve, infortunio Gatti: lesione del menisco. Out un mese

Roma, 3 dic. (askanews) – Federico Gatti, dopo essere stato sostituito nel match di Coppa Italia contro l’Udinese per infortunio, è stato al J Medical per gli esami strumentali che hanno riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Il giocatore sarà indisponibile per almeno un mese. Nel comunicato bianconero si legge: “Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus-Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J Medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.

Ciò significa che Federico Gatti tornerà a disposizione a partire dal 2026. Salterà tutti gli appuntamenti di dicembre e quindi le partite contro Napoli, Bologna, Roma e Pisa. In più, l’appuntamento in Champions League contro il Pafos, previsto per il 10 dicembre. A inizio gennaio, saranno da valutare le sue condizioni: all’orizzonte ci sono Lecce e Sassuolo, rispettivamente il 3 e il 6 gennaio.