Calcio: Juventus, accordo con il Sassuolo per Locatelli, prestito con obbligo a 35 mln**

Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – La Juventus ha trovato l’accordo con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Secondo Sky Sport i due club hanno raggiunto l’intesa definitiva: il centrocampista passerà in bianconero con la formula del prestito biennale (gratuito) con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Soddisfatte quindi le richieste del Sassuolo che voleva assicurarsi di avere un riscatto sicuro e non condizionato da risultati sportivi della Juventus. Avendo ora inserito l’obbligo di riscatto nella formula, il club neroverde ha dato il via libera per la finalizzazione della trattativa. Adesso le parti stanno ultimando gli ultimi dettagli e programmando le visite mediche di Locatelli con la Juventus.