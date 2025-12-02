Calcio, Juventus, per Vlahovic si valuta l’operazione

Roma, 2 dic. (askanews) – Momento delicato in casa Juventus dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic. Lo staff medico bianconero sta valutando con attenzione la strategia più adatta per il recupero dell’attaccante serbo, rimasto infortunato durante la partita di sabato contro il Cagliari. Come comunicato ufficialmente dal club, Vlahovic ha subito una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, con interessamento del tendine. Una complicazione che sta portando il giocatore a considerare anche la via chirurgica.

Il 2025 di Vlahovic si chiude qui e anche i primi mesi del 2026 sono a rischio: per un completo recupero servono dai 3 ai 5 mesi di stop. L’operazione rappresenta un’opzione concreta per garantire un ritorno al top il prima possibile, ma saranno i prossimi consulti medici a determinare la scelta definitiva.

Quanto alle partite che la Juve rischia di affrontare senza il suo miglior marcatore, il calendario è impegnativo. Dalla Coppa Italia contro l’Udinese fino a inizio marzo, Vlahovic potrebbe saltare tra le 17 e le 20 gare, tra Serie A e Champions League. Un dicembre già di per sé intenso si apre dunque con una brutta notizia per i bianconeri, che dovranno riorganizzarsi senza il loro centravanti di riferimento.