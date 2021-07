Calcio: Juventus, sabato prima amichevole stagionale contro il Cesena

Torino, 20 lug. – (Adnkronos) – Prima amichevole stagionale per la Juventus che sabato alle 18 sfiderà alla Continassa, squadra di Serie C. Il match nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, non sarà accessibile al pubblico, ma sarà possibile la presenza di alcuni ospiti invitati e di una rappresentanza dei media. Per la squadra di Allegri sarà il primo impegno dopo l’inizio della preparazione, che prosegue in questi giorni per arrivare pronti al debutto in campionato, fissato il 22 agosto, alle 18:30, alla Dacia Arena di Udine.