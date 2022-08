Calcio, Kepa in prestito al Napoli

Anche in Spagna, così come in Italia e in Inghilterra, non hanno più dubbi: Kepa Arrizabalga sarà un nuovo giocatore del Napoli. Secondo il sito del quotidiano madrileno “As“, infatti, la giornata di oggi dovrebbe essere quella giusta per chiudere definitivamente la trattativa con il Chelsea, il club proprietario del cartellino del portiere basco. Gli agenti del giocatore, spiega As, devono soltanto definire gli ultimi dettagli sull’accordo con la società del presidente De Laurentiis che ingaggerà Kepa in prestito, pagando parte dello stipendio che percepisce al Chelsea (circa 2 degli 8 milioni). Il giornale madrileno spiega che lo spagnolo è una richiesta diretta di mister Spalletti dopo la partenza di Ospina. L’ex Athletic, pagato 80 milioni dal club londinese nel 2018, si giocherà il posto con Meret.