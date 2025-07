Calcio, Klopp ricorda Diogo Jota: “Ho il cuore a pezzi”

Roma, 3 lug. (askanews) – Lo ha portato al Liverpool, comprandolo dal Wolverhampton. Nel giorno della sua morte, avvenuta in un incidente stradale in Spagna (e di suo fratello André Silva), Jurgen Klopp è emozionato e il suo messaggio sui social è da brividi: “Questo è un momento in cui faccio fatica a dire qualcosa. Deve esserci uno scopo più grande, ma io non lo vedo. Sentire la notizia della morte di Diogo e di suo fratello André, mi ha spezzato il cuore. Diogo è stato non soltanto un giocatore fantastico, ma anche un grande amico, un marito e un padre amorevole e premuroso. Ci mancherà tantissimo. Tutte le mie preghiere, i miei pensieri e la forza possa andare a Rute, i ragazzi, la famiglia, gli amici e tutti quelli che li amano. Riposa in pace”.