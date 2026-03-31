Calcio, la Bosnia accusa: “L’Italia spia il nostro allenamento”

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ildenaro.it
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Roma, 31 mar. (askanews) – La posta in palio è altissima e, inevitabilmente, veleni, sospetti e polemiche hanno accompagnato la vigilia di Bosnia-Italia per i playoff Mondiale. Ieri, durante l’allenamento della Bosnia, la security ha sorpreso un intruso in mimetica intento a filmare la sessione oltre i 15 minuti aperti al pubblico. Dopo l’identificazione, si è scoperto trattarsi di un soldato italiano di stanza in Bosnia per la missione europea Eufor. I media bosniaci hanno subito parlato di “spia”, ma la Federcalcio italiana non era coinvolta: il militare, incuriosito dagli allenamenti, avrebbe filmato solo per interesse personale. La Bosnia ha inviato una nota di protesta all’Eufor, che ha confermato l’estraneità della Nazionale italiana alla vicenda.

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