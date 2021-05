Calcio: la Juve batte 3-2 l’Inter nel derby d’Italia e resta in corsa per la Champions (2)

(Adnkronos) – Al 10′ della ripresa la Juventus resta in dieci uomini. Azione di Lukaku interrotta da Bentancur: Calvarese in un primo momento lascia correre, poi estrae il giallo. Il centrocampista bianconero era già ammonito e viene espulso. Pirlo leva Kulusevski ed entra McKennie, mentre Conte sceglie Perisic al posto di Darmian. Cambia il tema tattico del match con i nerazzurri che prendono in mano la partita e la Juventus che si difende quasi al limite della sua area. Al 25′ esce CR7 e Chiesa ed entrano Morata e Demiral.