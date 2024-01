Calcio, la Lazio vince ancora: 1-0 al Lecce

Roma, 14 gen. (askanews) – Prosegue il momento positivo per la Lazio che dopo aver vinto il derby in Coppa Italia batte anche il Lecce in campionato 1-0 centrando la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Tre punti che arrivano grazie alla rete di Felipe Anderson nella ripresa: biancocelesti che si portano così a quota 33 punti, in piena lotta per il quarto posto. Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate invece per i salentini comunque in zone abbastanza tranquille di classifica