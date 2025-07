Calcio, la Nazionale femminile domani da Mattarella

Roma, 23 lug. (askanews) – Domani, giovedì 24 luglio, alle ore 10, la Nazionale femminile verrà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l’esaltante avventura a EURO 2025, le Azzurre e lo staff tecnico e il presidente federale Gabriele Gravina saranno quindi accolti dal Capo dello Stato al rientro in Italia, previsto per la giornata di oggi. Mattarella aveva già reso onore al percorso della Nazionale femminile nel 2019, dopo l’avventura al Mondiale francese che si concluse ai quarti di finale. Nell’Europeo in Svizzera, la squadra guidata da Andrea Soncin ha saputo invece arrivare tra le prime quattro d’Europa: un traguardo che l’Italia non raggiungeva dal 1997. (foto Figc.it) .