Calcio, la nazionale femminile inglese festeggia a Buckingham Palace

Il trionfo agli europei dopo aver battuto Italie e Spagna

Milano, 29 lug. (askanews) – Le lonesse inglesi festeggiano il loro spettacolare Europeo del 2025 insieme a decine di migliaia di tifosi in estasi fuori Buckingham Palace cantando e ballando tutti insieme. L’Inghilterra femminile del calcio ha battuto la Spagna ai rigori nella finale degli Europei femminili di calcio, vincendoli per la seconda volta consecutiva, dopo il successo del 2022. In semifinale le inglesi avevano battuto all’ultimo minuto le azzurre.