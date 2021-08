(Adnkronos) – In apertura di ripresa la Roma piazza l’uno-due che decide la partita. Al 3′ Pellegrini sblocca il match: riconquista alta del pallone da parte di Veretout che allarga a sinistra per Vina, il paraguaiano pesca il taglio in area del capitano giallorosso che sfila alle spalle di Aya e calcia di sinistro trovando un Belec non prontissimo per l’1-0. Passano quattro minuti e Veretout raddoppia.